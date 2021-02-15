У Київраді пропонують заборонити участь росіян та російського бізнесу у розробці і реалізації міських проєктів

Подання проєкту рішення здійснила депутатка міськради від "Голосу" Аліна Михайлова та її колега по фракції Олександр Лінчевський.

У Київраді запропонували встановити заборону на участь громадян та суб'єктів господарювання з Росії як держави агресора у реалізації проєктів столиці. Заборона поширюється і на суб'єкти господарювання, що знаходяться під контролем росіян, а також юрособи, у статутних капіталах яких є частка РФ.

Відповідний документ, зареєстрований секретаріатом міської ради, опинився у розпорядженні LB.ua.

У проєкті рішення йдеться, що мораторій встановлюється на участь громадян і суб'єктів господарювання держави-агресора в розробці та реалізації проєктів, фінансованих за рахунок бюджету Києва або на території міста.

Виконком міськради має здійснювати контроль щодо фізичних осіб та кінцевого бенефіціара юросіб, що беруть участь у розробці та реалізації таких проєктів.

Подання проєкту рішення здійснила депутатка міськради від "Голосу" Аліна Михайлова та її колега по фракції Олександр Лінчевський.

Як відомо, Київ реалізовує проєкт реконструкції "Бабиного Яру", участь у якому бере російський режисер Ілля Хржановський. Росіяни присутні і в наглядовій раді проєкту. Минулого тижня голосування за надання Центру Голокосту "Бабин Яр" трьох земельних ділянок для реалізації проєкту реконструкції перенесли через нестачу голосів.

Нагадаємо, що у 2019 році Київрада проголосувала за введення заборони на передачу комунального майна та землі юридичним особам з російським капіталом. Мораторій стосується передачі майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутному капіталі яких частка держави-агресора становить понад 25% або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.