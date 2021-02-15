​Цього року львівські бабаки не прогнозуватимуть весну на Стрітення, бо вони ще сплять

У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі цього року бабаки не віщуватимуть прихід весни на Стрітення, оскільки тваринки досі перебувають у сплячці.

Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

"Цього року ми не робимо прогнозу за поведінкою бабаків, тому що вони міцно сплять. Вони не прокидаються і не рухаються, у зв’язку із такими аномальними погодними умовами - низькими температурами і великою кількістю снігу. До речі, прогноз за бабаками на Стрітення робиться якраз тому, що в природі вони на Стрітення вперше з’являються на поверхню з нори. Я думаю, що і в природі цього року однозначно на Стрітення бабаки не піднялись із нори і не показувались на поверхню, тому що дуже високі сніги і холоди", - розповів директор натуралістичного центру Ігор Антахович.

При цьому він зазначив, що інші тварини вже відчувають швидкий прихід весни.

"Щодо інших тварин, то учора ми спостерігали, як тукують фазани та павичі до своїх самок - вони однозначно відчувають швидкий прихід весни. Ще одна відома прикмета на Стрітення - якщо зранку курка не нап'ється води з калюжі, то значить, що весна буде ранньою. Тобто ми маємо хороший прогноз, але треба розуміти, що рання весна - це все одно не раніш як за чотири тижні від сьогодні, тобто після 15 березня", - пояснив Антахович.

Нагадаємо, 2 лютого бабак Тимко III, який живе на біостанції національного університету ім. Каразіна у Харківської області, "передбачив" ранню весну. Він не побачив своєї тіні, коли його дістали з його будиночка.