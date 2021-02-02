Бабак не побачив своєї тіні, коли його дістали з його будиночка.

Бабак Тимко III, який живе на біостанції національного університету ім. Каразіна у селі Гайдари Харківської області, "передбачив" ранню весну. Він не побачив своєї тіні, коли його дістали з його будиночка.

Про це повідомила його берегиня Надія Токарська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Весна у нас буде рання, але це не означає, що через тиждень - два, треба трошки почекати. За шість тижнів буде тепло", - витлумачила передбачення бабака Токарська.

Звірка також попросили "порадити" накращий, на його "думку", спосіб уберегтися від COVID-19. Перед ним поставили порожню ємність з написами: "вакцина" (як пояснили організатори прогнозу, вона символізує вакцину, яка ще відсутня в Україні), "спортивні знаряддя" (символізують заняття спортом та здорове харчування), "сало з часником", космічний апарат з написом "На Марс" та іграшкового "Ждуна" з написом "витримка". Тимко спочатку побіг до "спорту", а потім - до "Ждуна".

"Значить, ми не забуваємо про здоровий спосіб життя, займаємося спортом і гуляємо на свіжому повітрі, не забуваємо і про витримку", - витлумачила другий прогноз Тимка Токарська.

Нагадаємо, на біостанції ХНУ ім.В.Каразіна День бабака відзначають з 2004 року. Нинішній Тимко - вже третій за рахунком. Двох інших провели на заслужену пенсію за віком.

Тимко Другий (батько Тимка ІІІ) передбачав погоду сім разів. У 2017 році, крім приходу весни, він також передбачив, що Європейський Союз надасть Україні безвізовий режим.