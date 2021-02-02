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Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Біля населеного пункту Пищевик окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ" окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше штаб ООС повідомив, що 28 січня під час чергування зник військовослужбовець ЗСУ.

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