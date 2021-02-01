Українська делегація оприлюднила порядок денний найближчих засідань ТКГ

Засідання заплановані на 2 і 3 лютого.

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі заплановані на 2 і 3 лютого.

Як повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, 2 лютого заплановані відеоконференції робочих груп з питань безпеки, гуманітарної, економічної, політичної.

3 лютого має відбутися відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Українська делегація оприлюднила порядок денний найближчих засідань:

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 21 січня сторонам вдалося досягнути принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на газовій станції поблизу Мар'їнки.

Тоді ж у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Глава Української делегації Леонід Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

Увечері 28 січня в інтерв’ю одному з українських телеканалів Кравчук заявив, що розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою.