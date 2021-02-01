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Російські найманці у неділю дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку нової доби зафіксовано один обстріл.

Російські найманці у неділю дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За минулу добу, 31 січня, російські найманці на Донбасі дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях. З початку нової доби зафіксовано один обстріл. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного на Приазов'ї противник відкривав вогонь з міномета 120 калібру, автоматичних гранатометів, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Для коректування вогню російські найманці використовували безпілотний літальний апарат типу "крило", який вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби, що зробило неможливим його подальше застосування", - сказано в повідомленні.

Неподалік Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру, а біля Пісків - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета.

Уже 1 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ, наголосили у штабі.

Нагадаємо, 30 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Цього дня помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині, а двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

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