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У Дніпрі шукають 13-річну дівчинку

Дівчинка пішла з дому 29 січня і не повернулася.

У Дніпрі шукають 13-річну Марію Іванову, яка пішла з дому 29 січня і не повернулася.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“29 січня близько 21:00 неповнолітня дівчина вийшла з дому в Індустріальному районі м.Дніпра та до теперішнього часу не повернулась”, – йдеться у повідомленні.

Дівчинці на вигляд 14-15 років, її зріст 160 см, у Марії худорлява статура, світле волосся та зелені очі.

Дівчинка була одягнена у жовто-коричневе клітчасте пальто, світло-коричневий светр, чорні брюки і високі кросівки Фіва.

“Прохання до всіх, хто знає місце перебування неповнолітньої Марії, повідомити за телефоном: (095) 580-53-69 або “102””, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, він повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації.

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