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В Україні за минулу добу у пожежах загинуло семеро осіб

Трагедії, зокрема, сталися в Одесі та на Львівщині.

В Україні за минулу добу, 30 січня у пожежах загинуло семеро осіб, зокрема двоє осіб в Одесі та одна – у Львівській області.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“30 січня о 11:22 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загорання квартири у м. Одеса по вул. Балківська, 38”, – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України в Одеській області

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили загорання домашнього майна у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли із квартири 53-річного господаря квартири, який помер в кареті швидкої медичної допоги.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господарем.

Ще одна пожежа в Одесі сталася у Малиновському районі на вул. Прохорівській на 1-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку.

Надзвичайники встановили загорання домашнього майна, на пожежі виявлено загиблого господаря квартири.

На Львівщині пожежа сталася у с. Сілець, хутір Солтиси в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою, повідомили в обласному управлінні ДСНС. На момент прибуття вогнеборців до місця події вогонь вибивався з вікон будівлі.

Внаслідок пожежі загинув 59-річний власник. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, 30 січня у Межівському районі Дніпропетровської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло дві людини.

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