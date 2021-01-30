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Проїзд дорогами загального користування в Одеській області відновлено

З 18:00 години 30 січня знімаються всі раніше введені обмеження руху.

Проїзд дорогами загального користування в Одеській області відновлено
Фото: dumskaya.net

Проїзд на дорогах загального користування в Одеській області відновлено.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що із 18:00 години, 30 січня 2021 року, знімаються всі раніше введені обмеження руху транспортних засобів мережею автомобільних доріг загального користування державного значення Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях було обмежено рух транспорту через негоду.

Днями на Одещині, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.

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