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У Сумах надзвичайники рятували хлопчика, який опинився сам на кризі

Дитина ледь не опинилася у річці.

У Сумах на водоймі працівники ДСНС врятували дитину, яка ледь не провалилась під кригу.

Про це повідомили в обласному управління ДСНС на Сумщині.

“30 січня о 12:32 на лінію екстреного виклику “101” від працівників поліції надійшла інформація про необхідність надання допомоги. За попередніми даними, в м. Суми на річці Псел в районі мосту КРЗ дитина провалилася на кризі”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що на відстані близько 20 м від берега на кризі знаходиться хлопчик. Ближче до берега крижаний покрив ставав значно тоншим.

Один із рятувальників за допомогою надувного човна почав наближатися до дитини. Рухатися треба було вкрай обережно, оскільки існувала загроза провалитися на кризі. Врешті працівнику Служби порятунку вдалося потрапити до хлопчика, якого він посадив до човна.

“Колеги рятувальника мотузкою підтягнули обох до берега, де хлопчика передали матері. Всього для надання допомоги залучалось 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирській області на сільському ставку потонув чоловік, його товариша врятували очевидці.

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