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У Києві горів торговельний центр, є загиблий
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
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У Києві горів торговельний центр, є загиблий

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Сьогодні, 31 січня у Києві сталася пожежа у торговельному центрі, загинув чоловік.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві.

“О 05:33 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: вулиця Милославська, 6, що у Деснянському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті охорони, на першому поверсі торговельного центру.

Під час гасіння пожежі, вогнеборці врятували охоронця закладу, який знаходився на третьому поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання, його було виведено на свіже повітря.

Однак між другим та третім поверхами рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

“Пожежу на площі 50 м.кв. було локалізовано вже о 06:11 та ліквідовано о 06:25. До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки, 15 вогнеборців та ШТАБ ГУ ДСНС України у м. Києві”, – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 30 січня у пожежах загинуло семеро осіб, зокрема двоє осіб в Одесі та одна – у Львівській області. 

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