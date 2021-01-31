Окупанти розмістили гаубиці, міномети і 14 танків біля Новоселівки, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 30 січня.

Відповідне повідомлення оприлюднив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував три 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", п’ять 120-мм мінометів та 14 танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.

"Разом з тим на вищезазначеному полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК вважає, що чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей "вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей".

Нагадаємо, перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук розчарувався в Мінських переговорах та назвав їх фальшивкою.