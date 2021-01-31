Окупанти сьогодні чотири рази порушили режим припинення вогню

Сьогодні, 31 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

На Приазов’ї, неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу «КРИЛО», але українські військові подавили його засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки –з великокаліберного кулемета.

“Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

У цей день помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині, а двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

29 січня осколкові поранення на Донбасі отримало двоє українських військових.