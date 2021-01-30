Росія не полишає ідеї перекроїти Україну, – Ніколенко про “форум” у Донецьку

"Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі", зазначив речник МЗС.

“Форум” в Донецьку є доказом того, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Твітттері.

““Форум” в Донецьку – створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі”, – зазначив він.

Російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. «Форум» в Донецьку - створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій 🇺🇦. Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі. https://t.co/7cAq6rBQrE — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 30, 2021

Зазначимо, 28 січня в окупованому Донецьку відбувся “форум” сепаратистів “русский Донбасс”. Його учасники прийняли доктрину про встановлення контролю окупантів над усією територією Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України ініціювало заборону на в’їзд до України ведучому російського телеканалу НТВ Тиграну Кеосаяну, який взяв участь у “форумі”.