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ДУС відзвітувало про передачу Національної академії держуправління до Міносвіти

НАДУ буде приєднана до національної системи закладів вищої освіти України. 

ДУС відзвітувало про передачу Національної академії держуправління до Міносвіти

Державне управління справами відзвітувало про передачу цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при Президентові України зі свого управління до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

До комплексу входять Дніпропетровський, Львівський, Одеський і Харківський регіональні інститути державного управління.

Така передача здійснена на виконання Указу Президента Володимира Зеленського від 5 листопада 2020 року № 487 “Про впорядкування використання об'єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами” та відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів від 29 грудня 2020 року № 1667 “Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки”.

“Підготовка фахівців у галузі публічного управління має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик. Потенціал Національної академії державного управління буде примножений завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу”, – зазначено у повідомленні.

Передбачається, що НАДУ буде приєднана до національної системи закладів вищої освіти України. 

“Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету”, – додали в ОПУ.

Нагадаємо, у серпні минулого року понад 400 випускників НАДУ при президенті України підтримали звернення до Зеленського, яким просять главу держави зберегти НАДУ, забезпечити її модернізацію, а також створити тристоронню контактну групу для напрацювання спільного бачення і пропозицій подальшого розвитку Академії держуправління.

НАДУ була створена 1995 року для підготовки вищих управлінських кадрів і, на відміну від більшості українських ВНЗ, знаходилась у прямому підпорядкуванні Державного управління справами (ДУС), а не Міносвіти.

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