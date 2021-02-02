У двері водія влучили не менш ніж шість куль.

Увечері в понеділок, 1 лютого, в Голосіївському районі Києва поліція затримала двох чоловіків за підозрою в обстрілі автомобіля з автоматичної зброї.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Стрілянина сталася на проспекті Степана Бандери, в зовсім іншій частині столиці. Пасажири автомобіля, в який стріляли, не постраждали, транспортний засіб вилучили на експертизу.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У затриманні стрільців було задіяно всі наряди та патрулі міста. Після короткої погоні поліції вдалося заблокувати автомобіль і затримати підозрюваних.

"Менш ніж за годину столичні оперативники та працівники полку особливого призначення встановили місцезнаходження розшукуваної іномарки на території Голосіївського району Києва. У салоні перебували двоє чоловіків. Їх затримали. З автівки вилучено автоматичну зброю, з якої, ймовірно, фігуранти вели стрільбу. Протягом ночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії", - цитує Крищенка пресслужба поліції.

Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice