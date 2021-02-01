У Києві за добу виявили 161 хворого на ковід, серед них - шестеро дітей

У Києві в неділю, 31 січня, виявили 161 хворого на коронавірус, померли 5 людей, одужали 764 пацієнти.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, коронавірус діагностували у 82 жінок віком від 18 до 88 років, 73 чоловіків віком від 19 до 81 років, 2 дівчат віком 5 та 7 років та 4 хлопчиків від 1 до 11 років.

Захворіли, зокрема, четверо медиків. До лікарень госпіталізували 45 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (70), Дарницькому (48) та Святошинському (12) районах.

Від початку пандемії у столиці підтвердили 128 550 випадків коронавірусу. 2 370 пацієнтів померли, подолали хворобу 69 322 мешканці Києва.

За минулу добу в Україні провели 9 873 тестувань методом ПЛР і виявили 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових добових випадків ковіду виявили в Івано-Франківській області.