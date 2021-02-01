У Раді заявили, що "ми нікуди не дінемось від необхідності напрацювання паспортів імунізації"

Також у парламенті закликали почати просвітницьку кампанію щодо щеплень від коронавірусу.

Парламент повинен боротися з недовірою до вакцинації від коронавірусу серед громадян України.

Про це на погоджувальній раді повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Потрібно негайно запускати широку просвітницьку кампанію. Кожен українець повинен отримати інформацію, про те де і коли саме він може отримати безкоштовну вакцину. Ми нікуди не дінемось від необхідності напрацювання паспортів імунізації", - зазначила вона.

Так звані паспорти імунізації - це свідоцтво про зроблену вакцину. Раніше про введення паспорту вакцинації повідомили у Данії. Такий документ необхідний для подорожей за кордон.

У січні головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації від COVID, перебуває на контролі, однак ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших. Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію тільки в тому випадку, коли використовується препарат, схвалений ВООЗ.

Згодом він додав, що поки що всіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Старт кампанії вакцинації в Україні заплановано на другий тиждень лютого. Держава отримає 117 000 доз вакцин Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX.