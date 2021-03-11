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Меморандум з МВФ має проходити ратифікацію ВР, – Ігор Палиця Позиція

За словами парламентаря, жоден депутат не підписував цей документ, а від Верховної Ради вимагають ухвалити законопроєкти, які Уряд обіцяв МВФ.

Меморандум з МВФ має проходити ратифікацію ВР, – Ігор Палиця

Всі договори з міжнародними фінансовими організаціями мають проходити ратифікацію Верховної Ради та відповідати вигідним для України соціально-економічним орієнтирам. Зокрема, не обмежувати економічне зростання та посилення соціального захисту, як це сьогодні відбувається в рамках співпраці з МВФ.

Про це написав на своїй сторінці у «Фейсбук» співголова депутатської групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

«За чинним Меморандумом з МВФ Україна зобов’язалася не запроваджувати податкові пільги, не обмежувати зростання тарифів на комунальні послуги, а також відмовитись від будь-яких кроків у напрямі покращення пенсійного забезпечення.

Жоден із депутатів Верховної Ради не підписував цей документ. Проте нас фактично зобов’язують в конкретні строки ухвалити законопроєкти, які Уряд пообіцяв МВФ.

Треба негайно припинити ганебну практику закритих перемовин з МВФ! В ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській республіці парламент повинен грати вирішальну роль в процесі отримання кредитів на вигідних для країни умовах!», – написав Ігор Палиця.

За його словами,депутатська група «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» пропонує визначити соціально-економічні орієнтири для переговорів із міжнародними фінансовими організаціями та закріпити на законодавчому рівні право Верховної Ради на ратифікацію будь-яких домовленостей з МФО.  

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