Федів відкликала документи з конкурсу на посаду директора Українського культурного фонду

Виконавча директорка УКФ зазначила що за три роки Фонд став ключовим гравцем у формуванні та впровадженні державної культурної політики.

Виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів відкликала документи з конкурсу на посаду директора УКФ.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Я вирішила не брати участі в конкурсі на посаду виконавчого директора УКФ. Позаду – три роки побудови одного з перших державних фондів. Створювати інституцію з нуля – це надзвичайний досвід. Ми будували УКФ на цінностях належного врядування, відкритості та довіри, і це об‘єднало команду, відгукнулося спільноті та принесло свій результат. УКФ – це, в першу чергу, прекрасна команда ціннісних, відданих справі людей, які вмотивовані змінювати країну на краще. Я щиро вдячна кожній і кожному з вас. Без вашого професіоналізму, чесності та самовідданості наш результат був би неможливим", - написала Федів.

"Сподіваюся, що команда й надалі зможе впроваджувати наші принципи вже під керівництвом нового директора чи директорки, за сприяння Наглядової ради і профільного міністерства. І що нове керівництво і Наглядова рада збережуть цю ціннісну та ефективну команду", - додала вона.

Федів зазначила, що за три роки УКФ став ключовим гравцем у формуванні та впровадженні державної культурної політики, розвитку креативної економіки, інтеграції в європейський культурний простір.

"Маю надію, так буде і надалі", - написала вона.

Нагадаємо, станом на 13 березня на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду претендувало 13 осіб.

20 січня оголосили оновлений склад наглядової ради УКФ, адже завершилася каденція попереднього складу, де головою була Марина Порошенко. У новій наглядовій раді – 9 людей: Юрій Рибчинський та Артем Сурін (від Президента України), Олексій Кірющенко та Катерина Чуєва (від Мінкульту), Юрій Артеменко, Владислав Корнієнко, Олександр Сусленський та Ігор Тулузов (від громадських організацій).

Дев'ятий – голова ради – обирається і призначається Міністерством культури і працює на громадських засадах. Ним став гендиректор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.