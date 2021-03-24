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Маски на вулицях потрібні тільки там, де багато людей, - заступник мера Києва

"Обмеження введено для вулиць, де не можна дотримуватися дистанції".

Маски на вулицях потрібні тільки там, де багато людей, - заступник мера Києва
Фото: Макс Требухов

Маски на вулицях потрібно носити тільки там, де багато людей і неможливо дотримуватися дистанції.

Про це сказав заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, коментуючи рішення Кабінету міністрів про запровадження маскового режиму на територіях загального користування "червоних" зон карантину.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що це обмеження введено для вулиць, де не можна дотримуватися дистанції. Тобто коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані вдягнути засіб індивідуального захисту і перебувати в ньому", - сказав Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, в 2020 році під час першого карантину в Україні закривали парки та сквери. Як потім визнали в МОЗі, це робилось не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для психологічного ефекту на людей.

Потім людей зобов'язали носити маски тільки всередині будівель та транспорту.

У березні 2020 року Кабінет міністрів змінив свої вимоги, зобов'язавши дотримуватися маскового режиму у місцях загального користування в "червоних" зонах. Це парки, сквери, вулиці, площі тощо.

Станом на 24 березня, "червоними" зонами є Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Житомирська, Київська, Сумська області та Київ. З 25 березня "червоною" стане Львівська область.

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