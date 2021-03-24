Добова смертність від коронавірусу в Україні знову побила рекорд

За минулу добу в Україні зафіксували 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано було 5 438 осіб, одужали 8 386 осіб, померли 342 пацієнти померли. Це найбільший показник за весь час пандемії для України. Попередній трагічний рекорд летальність від ковіду встановила вчора, коли зафіксували 333 смерті.

За минулу добу було здійснено 126 948 тестувань, зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 579 906 осіб, одужало – 1 276 272. Від ускладнень померли 30 773 людини. Всього булопроведено 7 778 231 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 1 300 випадків;

Вінницька область – 616 випадків;

Волинська область – 275 випадків;

Дніпропетровська область – 785 випадків;

Донецька область – 635 випадків;

Житомирська область – 453 випадки;

Закарпатська – 637 випадків;

Запорізька область – 603 випадки;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 813 випадків;

Кіровоградська область – 113 випадків;

Луганська область – 152 випадки;

Львівська область – 939 випадків;

Миколаївська область – 380 випадків;

Одеська область – 1 177 випадків;

Полтавська область – 450 випадків;

Рівненська область – 540 випадків;

Сумська область – 494 випадки;

Тернопільська область – 522 випадки;

Харківська область – 809 випадків;

Херсонська область – 128 випадків;

Хмельницька область – 994 випадки;

Черкаська область – 426 випадків;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Він попередив, що попереду дуже важкий період. Степанов зазначив, що "британський" штам коронавірусу розповсюдився вже по всій Україні. Він втричі заразніший, має короткий інкубаційний період від одного до трьох днів. Для цього штаму характерна важка клінічна картина.

у понеділок уряд вніс зміни до постанови про карантинні заходи і зобов'язав дотримуватися маскового режиму у місцях загального користування "червоної" зони. Це поширюється на парки, сквери, вулиці, плящі тощо. Інших зон це правило не стосується. "Червоним" наразі позначені Київ і область, Одещина, Закарпаття тощо.