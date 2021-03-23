Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кабмін залишив заборону на планові госпіталізації лише у "червоній" зоні

Рішення ухвалене 22 березня.

Кабмін залишив заборону на планові госпіталізації лише у "червоній" зоні
Фото: EPA/UPG

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медзакладами планових заходів з госпіталізації, окрім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медзакладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

- надання планової допомоги високоспеціалізованими медзакладами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) є значний ризик для життя або здоров'я людей.

Як повідомляли, на вчорашньому засіданні уряд також дозволив вводити локдаун на рівні громад і заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також