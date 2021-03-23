Кабмін залишив заборону на планові госпіталізації лише у "червоній" зоні

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медзакладами планових заходів з госпіталізації, окрім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медзакладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

- надання планової допомоги високоспеціалізованими медзакладами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) є значний ризик для життя або здоров'я людей.

Як повідомляли, на вчорашньому засіданні уряд також дозволив вводити локдаун на рівні громад і заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19.