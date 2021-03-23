​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах

Кабінет міністрів своєю постановою № 230 вніс зміни до основної "карантинної" постанови №1236 і посилив правила носіння масок для "червоної" зони.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.

В одному із пунктів постанови зазначається, що в "червоних" зонах забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".

Згідно до законодавства про благоустрій, до територій загального користування належать:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування.

Також переформульована заборона на діяльність непродовольчих ринків у "червоній зоні". Тепер цей пункт звучить так, що заборонена "діяльність ринків, крім продовольчих".

Крім того, заборонена робота підвісних канатних доріг.

Нагадаємо, минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок під час пандемії. В оновленому керівництві з використання медичних масок рекомендовано носити маски всередині і поза приміщеннями, якщо при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції. У погано провітрюваних приміщеннях ВООЗ радить носити маски завжди, незалежно від дистанції.

Ці рекомендації ВООЗ поширюються на дорослих і дітей старше 12 років. Люди з груп ризику (літні та ті, що мають хронічні захворювання) повинні носити маску при неможливості дотримуватися дистанції.

Дітям до п'яти років ВООЗ не рекомендує носити маску. Для дітей старшого віку - від 6 до 11 років - рішення про носіння маски повинно прийматися виходячи з епідеміологічної обстановки і вміння дитини поводитися з маскою, а також можливості контролю з боку дорослого.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде.