Букет квітів - подарунок на всі випадки життя

Перед кожним святом чоловіки ламають голову над тим, що ж подарувати коханій, мамі або сестрі на день народження. Але є один безпрограшний варіант, який сподобається будь-якій жінці. Досить буде всього лише замовити букет квітів в інтернеті. Тим більше в сучасному світі зробити це дуже просто. Увесь процес замовлення та оплати у сервісі Flowers.ua відніме у вас не більше 5 хвилин.

Чому замовляти квіти краще в інтернет-магазині

Якщо раніше, для того щоб купити букет на 8 березня або 14 лютого потрібно було відстояти величезні черги, то тепер достатньо лише зайти на сайт і вибрати відповідний букет. Замовляючи букет квітів на великому сервісі, наприклад на Flowers.ua, ви купуєте квіти безпосередньо у постачальника, уникаючи націнок. Ви також можете доповнити квіткову композицію подарунком (плюшеві ведмедики, повітряні кулі, фруктова кошик або романтичне послання). Зробити це можна самостійно або скориставшись допомогою професійних флористів.

Замовлення квітів за допомогою додатка

У сучасному світі практично в кожного в кишені є смартфони, за допомогою яких можна замовити букет з будь-якої точки країни. Перебуваючи у відрядженні замовити коханій доставку квітів онлайн можна в два кліка. На головному екрані ви побачите список доступних букетів. Після замовлення є можливість перевірити статус замовлення або місце розташування вашого кур'єра. Отримати поради менеджерів і здійснити оплату можна цілодобово будь-яким зручним для вас способом. Офіційний додаток інтернет-магазину Flowers.ua доступний для скачування в Google Play і App Store.

Правила квіткового етикету

Вибір букета дуже важливий. Важливо визначитися кому саме буде адресований ваш подарунок. Для коханої жінки найкраще підійдуть троянди, тюльпани або сезонні квіти. Мамі можна подарувати кошик квітів або букет альстромерії. Колезі подаруйте букет ромашок, польових квітів або строгі кремові троянди. Не даруйте занадто пишний букет на першому побаченні. Дівчина може відчувати себе ніяково або зобов'язаною вам. Найкращим варіантом на перше побачення вибирати букет з 5 кольорів або сезонні квіти.

Доставка і оплата

Безкоштовна доставка квітів власною кур'єрською службою дозволить вам заздалегідь вибрати місце і час доставки. Заплануйте свято заздалегідь і зробіть незабутній сюрприз коханій на день народження, 8 березня або інше свято. Оплачувати замовлення можна більшістю відомих платіжних систем, від Google Pay до плати через банк або Приват 24.

Якщо ви не знаєте, чим здивувати кохану, замовте для неї доставку квітів. Необов'язково чекати якогось приводу, можна просто зробити їй приємно і повірте, вона не забуде ваш жест.