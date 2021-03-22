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ДУС шукає підрядників для ремонту будівлі Офісу президента

Прибирання фарби з граніту попередньо оцінили у 250-300 тис. грн. 

ДУС шукає підрядників для ремонту будівлі Офісу президента

Державне управління справами обирає компанії, які виконуватимуть ремонтні роботи для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу Президента 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою. Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. 

"Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн. Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт", - зазначили в ОП.

Так, йдеться про заміну кількох дверей, вікон, ремонт пошкоджених приміщень, зокрема окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції оцінили у 2 млн грн.

Члени фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про засудження подій під Офісом президента. Розглянути його можуть у п'ятницю, 26 березня.

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