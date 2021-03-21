Нардепи ініціюють проведення позачергового засідання Ради через події на Банковій

Низка народних депутатів ініціюватиме проведення позачергового засідання Верховної Ради через суботні події під Офісом президента.

Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу”, заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Ініціюємо разом з колегами проведення позачергового засідання ВР для ухвалення Постанови про надання оцінки тих подій, які відбулися вчора під Офісом Президента”, – написав він.

За словами депутата, він буде пропонувати заслухати правоохоронні органи. “Всі громадяни країни повинні знати прізвище замовника вчорашніх провокацій на Банковій. Винні мають бути покарані”, – додав Качура.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції експерти оцінили у 2 млн грн.

Додамо, Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Києві. Депутати не збиратимуться в сесійній залі до 13 квітня і працюватимуть у комітетах у онлайн-режимі.