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Кличко про події під ОП: вимагати справедливості можна цивілізованими методами

"Справа - в принципах і повазі, перш за все, до демократичних інституцій влади".

Кличко про події під ОП: вимагати справедливості можна цивілізованими методами
Фото: facebook/Кличко - мер

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував суботні події під Офісом президента.

“Щодо вчорашніх подій біля Офісу Президента. Можна по-різному ставитися до Володимира Зеленського і до Сергія Стерненка. До політиків і до активістів. Справа - в принципах і повазі, перш за все, до демократичних інституцій влади”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що демократія - це справедливість у дотриманні прав кожного громадянина. “Але це – і відповідальність кожного громадянина, дотримання ним законів і правопорядку. Бо, вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою. А ми заплатили велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи”, – додав мер.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції експерти оцінили у 2 млн грн.

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