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Окупанти за добу 5 разів порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Окупанти за добу 5 разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: Миротворец

З початку поточної доби, 22 березня, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік від населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінській угоді мінометів калібру 120 мм і 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі Богданівки позиції українських військ були обстріляні з автоматичних станкових гранатометів. Під Водяним застосовувалися гранатомети різних систем, під селищем Тарамчук - великокаліберні кулемети.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, Протягом минулої доби, 21 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

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