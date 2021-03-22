У Житомирі неадекватний водій намагався втекти від поліцейських, які зупинили його через порушення правил дорожнього руху, вчинив ДТП і врешті, вийшовши з автомобіля, підірвався на гранаті.

Чоловіка з важкими травмами доставили до реанімації, інформує пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що близько 23:14 у неділю, 21 березня, правоохоронці зупинили автомобіль на майдані Перемоги у Житомирі. За кермом перебував 35-річний місцевий житель, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння та без водійських прав. На вимогу поліцейських надати документи водій заблокувався в салоні автомобіля.

"В цей момент чоловік перебував у салоні у бронежилеті і касці і поводився неадекватно, зокрема говорив з собою", - повідомив начальник поліції Житомирській області Юрій Олійник.

Коли поліцейські намагалися відкрити двері автомобіля, водій почав рух і намагався втекти від правоохоронців, виїхавши на межі обласного центру. У Житомирському та сусідніх районах була введена спецоперація. Потім водій повернувся в Житомир, де скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем по вулиці Героїв Базару.

"Після цього водій вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, в руках. При спробі поліцейських заспокоїти чоловіка і вмовити його припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув", - повідомили в поліції.

У результаті чоловік отримав травму у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, численні рвані рани правої ноги і правої поперекової області. Він був доставлений у реанімаційне відділення.

"За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її в поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Думаю, що від недостатності навичок поведінки, а також неадекватність стану, намір не зміг здійснити", - зазначив начальник обласної поліції.

Правоохоронці додали, що у чоловіка був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України – 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу…).

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