Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
ГоловнаСуспільствоПодії

У Житомирі водій, втікаючи від поліції, вчинив ДТП, а потім підірвався на гранаті

Чоловіка з важкими травмами доставили до реанімації.

У Житомирі неадекватний водій намагався втекти від поліцейських, які зупинили його через порушення правил дорожнього руху, вчинив ДТП і врешті, вийшовши з автомобіля, підірвався на гранаті.

Чоловіка з важкими травмами доставили до реанімації, інформує пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що близько 23:14 у неділю, 21 березня, правоохоронці зупинили автомобіль на майдані Перемоги у Житомирі. За кермом перебував 35-річний місцевий житель, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння та без водійських прав. На вимогу поліцейських надати документи водій заблокувався в салоні автомобіля.

"В цей момент чоловік перебував у салоні у бронежилеті і касці і поводився неадекватно, зокрема говорив з собою", - повідомив начальник поліції Житомирській області Юрій Олійник.

Коли поліцейські намагалися відкрити двері автомобіля, водій почав рух і намагався втекти від правоохоронців, виїхавши на межі обласного центру. У Житомирському та сусідніх районах була введена спецоперація. Потім водій повернувся в Житомир, де скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем по вулиці Героїв Базару.

"Після цього водій вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, в руках. При спробі поліцейських заспокоїти чоловіка і вмовити його припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув", - повідомили в поліції.

У результаті чоловік отримав травму у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, численні рвані рани правої ноги і правої поперекової області. Він був доставлений у реанімаційне відділення.

"За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її в поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Думаю, що від недостатності навичок поведінки, а також неадекватність стану, намір не зміг здійснити", - зазначив начальник обласної поліції.

Правоохоронці додали, що у чоловіка був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України – 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу…).

Як повідомляли, незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також