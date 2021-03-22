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Кабмін засудив вандалізм під час суботньої акції на Банковій

"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій".

Кабмін засудив вандалізм під час суботньої акції на Банковій
Фото: пресслужба ОПУ

Члени Кабінету міністрів засудили "вандалізм та наругу над державними символами" під час акції на Банковій вулиці 20 березня.

"Неправомірні дії, які відбулись під Офісом Президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб", - йдеться в заяві уряду.

Члени Кабміну очікують від Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України розслідування подій 20 березня та надання їм правової оцінки.

В той же час міністри визнали, що конституційне право громадян на мирне зібрання та демонстрації є "одним зі стовпів сучасної представницької демократії".

Нагадаємо, ввечері 20 березня близько тисячі активістів вийшли на протест проти вироку Сергію Стерненку. Під час акції було використано фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверк. Стіни Офісу президента розписали лозунгами, а табличку з написом "Президент України" підпалили.

За фактом подій Печерське управління поліції розпочало кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. На акції затримали чоловіка, який розбив кілька шибок.

В МВС заявили, що учасники протесту намагалися спровокувати кровопролиття. На думку заступника міністра Антона Геращенко, за провокаціями начебто міг стояти Петро Порошенко. Партія Порошенка "Європейська Солдарність" назвало заяву Геращенко брехнею і параноєю.

У Верховній Раді ініціювали позачергове засідання, щоб за участі силовиків ухвалити постанову з оцінкою даної події.

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