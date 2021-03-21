Україна за жодних умов не погодиться на нові пропозиції Дмитра Козака щодо Донбасу, – Єрмак

Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це йдеться у листі глави офісу президента України Андрія Єрмака до "нормандських радників" у відповідь на лист Козака, пише Європейська правда.

У листі Єрмак повідомив, що українська сторона уважно ознайомилася з листом Козака від 19 березня і здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

"Попри доволі напружений характер дискусій і відсутність спільного бачення з більшості питань, що були предметом нашого обговорення, хочу нагадати, що саме українська сторона негайно після завершення відеоконференції ініціювала скликання позачергового раунду консультацій у форматі Робочої підгрупи з безпекових питань ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню", – пише Єрмак.

Він зазначив, що відмова російської сторони від проведення консультацій підгрупи в умовах істотної ескалації ситуації у зоні конфлікту є красномовним свідченням відсутності її реальної зацікавленості у неухильному дотриманні додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Єрмак наголосив, що встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами "нормандського формату", і ключовим пунктом Мінських домовленостей.

"Тому ми занепокоєні продемонстрованим російською стороною підходом до цих важливих питань, так само як і маніпулятивним характером запропонованих паном Козаком висновків. Відповідно, за жодних умов не можемо погодитися з пропозиціями, що містяться у його листі від 19.03.2021", – йдеться у листі Єрмака.

Українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій в будь-якому форматі для прийняття конкретних рішень і повернення до неухильного виконання додаткових заходів від 22 липня 2020 року щодо забезпечення безумовного режиму припинення вогню і врегулювання конфлікту в цілому, наголошується у листі.

Раніше російські інформаційні агентства повідомили, що у листі до українського, німецького та французького радників лідерів країн "нормандської четвірки" Козак запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Так, Козак запропонував зобов'язати Київ привести липневу заяву міністерства оборони України про припинення вогню в відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень і інтерпретацій".

Ці зобов'язання серед іншого передбачали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва Збройних сил України або окупантів після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Крім того, Козак запропонував закріпити, що українська сторона не представила на зустрічі, що відбулася, обіцяні пропозиції до франко-німецькому проєкту "Ключових кластерів по реалізації мінських угоді", внесеного на розгляд 8 лютого 2021 року.

Також він запропонував ввести новий порядок проведення переговорів політрадників у "нормандському форматі", заснований на принципі ротації. Зараз на онлайн-зустрічах політрадників у "нормандському форматі" головують по черзі Німеччина і Франція.

Козак констатував, що "однією з причин відсутності будь-якого прогресу в досягненні практичних результатів виснажливих переговорів в "нормандському форматі" є неналежна їх організація".

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні. Втім точно говорити про її проведення рано, адже позиція Росії "змінюється кожен день".