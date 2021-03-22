Шмигаль: Україна хоче вступити в ЄС за 5-10 років

"Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом Європейського Союзу за 5-10 років.

Про це він сказав у інтерв'ю Handelsblatt під час візиту в Німеччину.

Україна готова стати членом ЄС – ми цього прагнемо якнайшвидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею. Нашим бажанням є, у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО. Україна прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, що двері НАТО є відчиненими для України", - сказав Шмигаль.

Він вважає, що для вступу України в Євросоюз немає принципових перепон.

"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджиталізації. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - сказав Шмигаль.

Переклад інтерв'ю Шмигаля є на сайті Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у 2019 році міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в Євросоюз можливий у кращому разі в 2035 році.

Колишній президент Петро Порошенко говорив, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член Євросоюзу Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції.