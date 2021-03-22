​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти в Криму та на Донбасі утримують 376 українців

На цих територіях тривають незаконні арешти і затримання.

Окупанти в Криму та на Донбасі утримують 376 українців
Фото: Людмила Денисова\ФБ

На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримуються 376 осіб. Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу тривають незаконні арешти і затримання. У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких - кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників" - сказала Денісова в своєму відеозверненні до учасників 46-ї Сесії ООН з прав людини.

Вона також констатувала, що Росія не допускає її на ці території для проведення моніторингу дотримання прав і свобод українських громадян. З огляду на це Денісова закликала міжнародне співтовариство продовжувати тиск на РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також