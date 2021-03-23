У масовій гибелі птахів в "Асканії-Новій" не знайшлося винних

Причиною масової гибелі птахів в "Асканії-Новій" були легальні засоби проти гризунів з діючою речовиною бродифакум.

Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

Член правління ВАР Володимир Хвостов пояснив, що херсонські аграрії другий рік підряд потерпають від навали мишей, які знищують посіви озимих культур. Для боротьби з ними використовуються зареєстровані в Україні родентициди.

"Прeпарати боротьби з мишами застосовуються з року в рік, але цього разу нeпeрeможна армія гризунів та інтeнсивність боротьби з ними зіграли фатальну роль [для перелітних птахів]", - сказав він.

Перший заступник голови Держпродспоживслужби Владислав Седик визнав, що використання цих препаратів було в межах закону.

"З точки зору законодавства нічого не порушено. Згідно із законом про пестициди і агрохімікати, в Україні можна використовувати всі зареєстровані препарати. А ці препарати зареєстровані. На жаль, так співпало, що у зв’язку з погодними умовами збільшилась чисельність мишовидних гризунів, з якими аграрії стали боротись. Потравлених мишей та зерно у свою чергу з’їли птахи. Тому якщо зараз на короткий період ми обмежимо використання цього препарату, птахи пролетять, а сільгоспвиробники зможуть потім знову застосовувати препарат", - сказав він.

Виходячи з цього Херсонська обласна комісія з питань ТЕБ та НС на три тижні заборонила використовувати засоби проти гризунів з діючою речовиною бродифакум.

Нагадаємо, що за фактом гибелі птахів у січні було почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель).