Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку доби, 23 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Широкіне - вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед особового складу ООС внаслідок ворожих обстрілів немає.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись досягнутих домовленостей 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - наголосили у штабі.

Українська сторона СЦКК також повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у звіті місії від 22 березня. Зазначається, що 19 березня патруль місії зафіксував бойову броньовану машину окупантів розміщену за лініями відведення, поблизу населеного пункту Цвітні Піски на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Вчергове місією також було зафіксовано факти глушіння безпілотників.

Нагадаємо, за даними українського омбудсмана, на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримуються 376 осіб.