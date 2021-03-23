Обираємо зручне і стильне жіноче взуття на весну - літо 2021

Серед численних сучасних тенденцій можемо виділити кілька найбільш яскравих:

● Декор у вигляді ланцюгів - може бути присутнім на заднику або мисі, прикрашати каблук або виконувати роль ремінця на щиколотці.

● В тренді мінімалізм і чіткі лінії. Популярні як гостроносі, так і моделі з квадратним мисом.

● Що стосується підошви, то крім плоскої модними будуть платформи, масивність і навмисна грубість.

● Серед різноманітних варіантів каблуків найбільш виділяються мініатюрний kitten heels і елегантний каблук-чарочка.

Популярні моделі

Комфорт стає головним пріоритетом в модному образі, і дизайнери пропонують нам різне взуття, відповідно сучасним реаліям. Актуальним стає взуття на плоскому ходу: сандалі, балетки, туфлі, босоніжки, черевики. Обрати відповідні літні сандалі можна за посиланням.

У новому сезоні ми продовжуємо носити взуття в спортивному стилі. Кросовки і кеди поєднуємо зі спідницями, сукнями, короткими шортами, сарафанами, брюками різноманітних фасонів, джинсами. Головне літнє жіноче взуття - босоніжки - мають трендові тонкі ремінці, флористичні мотиви в кольорах і невеликі стійкі каблуки. Підібрати відповідні босоніжки жіночі можна тут. Для прохолодної погоди як і раніше актуальне взуття в ковбойському стилі. Отримавши чималу популярність ще в минулому сезоні, чоботи-козаки не поступаються в лідерстві і зараз. Стійкий скошений каблук, злегка витягнутий носок гарантують актуальність і зручність. На подіумах були широко представлені в світлих і соковитих відтінках. Ідеальне ділове взуття для весни - лофери. Якщо плануєте їх купувати, врахуйте кілька деталей: пенні-лофери - базовий вид цієї моделі без додаткового декору, їх можна поєднувати з різним одягом. Якщо ж ви схиляєтеся до взуття з металевою фурнітурою, вибирайте найбільш мінімалістичну, щоб такий елемент не обмежував вас у виборі образів, з якими ви хочете їх поєднувати.

Стиль - це внутрішнє самовідчуття. Ви можете створювати максимально трендові образи зі звичайними повсякденними речами, доповнивши їх модним взуттям та аксесуарами. Придбати якісну продукцію за вигідними цінами можна в online-store Miraton, що входить в мережу мультибрендових магазинів взуття та аксесуарів «Міратон».