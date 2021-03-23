​На Прикарпатті після місячного локдауну заговорили про спад захворюваності

В Івано-Франківській області після місячного локдауну з'явилися перші ознаки того, що захворюваність на ковід пішла на спад.

"Ми бачимо, і це підтверджують також медики, що захворювання на ковід станом на зараз пішло на спад. Сподіваємося, що впродовж цього тижня після моніторингу він дійсно піде на спад, і це дасть змогу відкрити садочки або школи", - заявила під час онлайн-прийому заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

В той же час начальниця міського управління охорони здоров’я Марія Бойко під час оперативної наради в мерії сказала, що про реальне зниження поки що говорити рано.

"За останній тиждень маємо деяке зниження захворюваності в місті. Відсотків на 15-20 у порівнянні з попереднім тижнем. Але я б хотіла, щоб це було 2-3 тижні, тоді можна говорити про реальне зниження, поки що це є ситуативно", - цитує Бойко місцеве видання "Курс".

Зараз в Івано-Франківську госпіталізовано 526 пацієнтів.

"За добу 46 дорослих і 6 дітей з пневмоніями госпіталізовано. Два тижні тому у нас за добу поступало в межах 80-100 осіб. Зараз значно нижче, але це є ситуація. Поки що ми не маємо стабільного зниження", - сказала вона.

Про певне зменшення кількості хворих заявив також і головний лікар Коломийської ЦРЛ Андрій Кошкін.

"В стаціонарі знаходиться 147 пацієнтів, з них восьмеро знаходяться в реанімації - один на ШВЛ і шестеро на CPAP-терапії. За минулий тиждень у нас поступило 55 пацієнтів з коронавірусним діагнозом, померло 17 пацієнтів", - розказав він в коментарі місцевому телеканалу НТК.

За його словами, карантинні заходи "червоної" зони дозволили трохи збити захворюваність, але розслаблятися поки що рано.

"Ми колись вважали, якщо нежить є - це не коронавірус. Зараз навпаки, коли є нежить - це, можливо, коронавірус. Він модифікувався. Тому застерігаю далі дуже вважати, використовувати захист: маски, руки, дистанція - цього ніхто не відміняв", - сказав лікар.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область знаходиться в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні - з 26 лютого.