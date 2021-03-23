Суд залишив Антоненка у СІЗО ще на два місяці

Захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО Андрію Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє УНН.

“Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку … по 21 травня. Продовжити строк дії...цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня … Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь … по 21 травня”, - сказала суддя.

Суд залишив без задоволення клопотання адвокатів Антоненка та Кузьменко щодо пом’якшення їм запобіжних заходів. Так, захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист Кузьменко просив відпустити її на особисті поруки.

Нагадаємо, у грудні Антоненка залишили під вартою попри підозру на ковід. 12 січня стало відомо, що Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я, у нього в СІЗО почали випадати зуби.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.