Зеленський: Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року

Торік в країні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму захворювання.

Україна підтримує намір Організації об'єднаних націй (ООН) подолати епідемію туберкульозу до 2030 року. Про це написав у своєму Twitter президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що торік в Україні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму захворювання.

Зеленський нагадав, що 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу і зазначив, що COVID-19 не привід забувати про інші хвороби.

"Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 р. В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%", - зазначив президент.

#COVID19 – не привід забувати про інші хвороби. Сьогодні – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. 🇺🇦 підтримала намір @UN подолати епідемію недуги до 2030 р. В 🇺🇦 захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%. @WHO #WorldTBDay pic.twitter.com/waqORrn5S8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Нагадаємо, у 2018 році МОЗ повідомило, що Україна знаходиться на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз.