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Зеленський: Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року

Торік в країні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму захворювання.

Зеленський: Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року
Фото: Remains/Depositphotos

Україна підтримує намір Організації об'єднаних націй (ООН) подолати епідемію туберкульозу до 2030 року.  Про це написав у своєму Twitter президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що торік в Україні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму захворювання.

Зеленський нагадав, що 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу і зазначив, що COVID-19 не привід забувати про інші хвороби.

"Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 р. В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%", - зазначив президент.

Нагадаємо, у 2018 році МОЗ повідомило, що Україна знаходиться на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз.

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