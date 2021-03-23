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Зеленський підписав закон про ратифікацію поправки до статті 24 Статуту ОЧЕС

Таким чином буде забезпечено виконання Україною зобов’язань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

Зеленський підписав закон про ратифікацію поправки до статті 24 Статуту ОЧЕС
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечить активізацію участі і виконання Україною зобов'язань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва в рамках Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Президент  підписав Закон «Про ратифікацію Поправки до статті 24 Статуту Організації Чорноморського Економічного Співробітництва» № 1300-ІХ, ухвалений парламентом 2 березня поточного року.  Закон ратифікує Поправку до статті 24 Статуту ОЧЕС, ухваленої Радою міністрів закордонних справ держав – членів ОЧЕС 25 червня 2004 року у Стамбулі", - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що таким чином буде забезпечено виконання Україною зобов’язань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

"Вказаною поправкою до Статуту ОЧЕС включається нова стаття 24, згідно з якою Міжнародний центр чорноморських досліджень (МЦЧД) є міжнародною організацією, що виступає як аналітичний центр Організації ЧЕС. Керівництво МЦЧД здійснює Рада директорів, членами якої є громадяни держав – членів ОЧЕС. Основними цілями МЦЧД є вивчення практичних шляхів розширення та поглиблення регіональної співпраці між державами – членами ОЧЕС, відносин між ОЧЕС та ЄС, а також застосування досягнень науки і техніки у конкретних галузях співробітництва", - йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що ратифікація цієї поправки сприятиме активізації участі України у науково-технічному співробітництві в межах ОЧЕС, розширенню участі представників України у наукових дослідженнях з актуальних питань розвитку економіки, промисловості та технологій у Чорноморському регіоні, що реалізуються дослідницькими центрами держав Чорноморського регіону безпосередньо та у взаємодії з ЄС.

Нагадаємо, у листопаді минулого року голова МЗС  Дмитро Кулеба закликав ОЧЕС підтримати кандидатуру України на посаду генсекретаря організації.

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