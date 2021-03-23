МВС встановило "купку провокаторів" на акції біля Офісу президента

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, яке, на його думку, доводить: мітинг під Офісом президента 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями.

"Співробітники поліції діалогу були на акції і закликали купку провокаторів до діалогу. Але їх спроби були марні... Організаторам провокації дуже не сподобалась попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно. Їм треба було ховати свої обличчя, для того щоб битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати. Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій - встановлені і будуть відповідати за свої вчинки", - написав Геращенко в фейсбуці.

На відео, яке виклав Геращенко, ідентифіковано сімох осіб. Двоє з них вже отримали підозру.

"Всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із Законом", - йдеться в титрі у відео

Після цього перераховуються чотири особи: голова ГО "Гонор" Сергій Філімонов, голова ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роман Ратушний, представник ГО "Гонор" Олексій Білковський (можливо підпалював двері Офісу президента) та чоловік на ім'я Денис Міщенко.

Крім того, на відео ідентифікували ще одного представника "Гонору" Олега Кабезького, Владислава Гранецького-Стафійчука (його затримали в день акції) та Вадима Адамова.

Нагадаємо, ввечері 20 березня близько тисячі активістів вийшли на протест проти вироку Сергію Стерненку. Під час акції було використано фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверк. Стіни Офісу президента розписали лозунгами, а табличку з написом "Президент України" підпалили.

За фактом подій Печерське управління поліції розпочало кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. На акції затримали чоловіка, який розбив кілька шибок.

В МВС заявили, що учасники протесту намагалися спровокувати кровопролиття. На думку заступника міністра Антона Геращенко, за провокаціями начебто міг стояти Петро Порошенко. Партія Порошенка "Європейська Солдарність" назвало заяву Геращенко брехнею і параноєю.

У Верховній Раді ініціювали позачергове засідання, щоб за участі силовиків ухвалити постанову з оцінкою даної події.