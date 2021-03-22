"Євросолідарність" назвала умови участі у позачерговому засіданні

«Європейська Солідарність» готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань. Про це йдеться у заяві партії.

"В першу чергу йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців.

Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій. Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію із обслуговування Слуги N1, цей «потужний орган» має розглядати найважливіші питання" - говориться у заяві.

Також, на думку "ЄС", до позачергового засідання парламенту мають бути включені питання про створення ТСК із розслідування державної зради при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера; законопроєкти «Європейської Солідарності» щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм.

"Нарешті, логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами Постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка.

Принагідно констатуємо, що влада явно завищила вартість «прибирання» на Банковій і навіть в цьому шукає корупційний зиск, як справжні гігантомани «Великого крадівництва». Клінінгові компанії оцінюють вартість робіт в 50-70 тисяч гривень, а далеко не в два мільйони, згідно калькуляції Офісу", - резюмували у партії.