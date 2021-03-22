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Проєкт закону про місцевий референдум винесено на громадське обговорення

Обговорення триватиме до 11 квітня включно.

Проєкт закону про місцевий референдум винесено на громадське обговорення
Фото: volyanarodu.com.ua

Верховна Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум.

"За результатами численних засідань робочої групи (з розробки законопроектів з питань народовладдя - ред.) після детального обговорення та жвавих дискусій... було схвалено підготовлений представниками громадянського суспільства черговий законопроєкт у сфері народовладдя та прямої демократії - проєкт закону про місцевий референдум. З метою врахування думки представників громадськості, насамперед органів місцевого самоврядування, територіальних громад, асоціацій органів місцевого самоврядування, цей законопроект оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення", - повідомляється на сайті парламенту 22 березня.

Зазначається, що пропозиції та зауваження до законопроєкту приймають в електронному вигляді.

Обговорення триватиме до 11 квітня 2021 року включно.

Детальніше про місцеві референдуми можна дізнатися з інтерв’ю з віцеспікером Ради Русланом Стефанчуком "Референдум – це аналог Верховної Ради на більшому рівні".

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