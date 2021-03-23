У Раді зареєстрували проєкт постанови про вибори мера Харкова 31 жовтня (оновлено)

У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова. Вони мають відбутися 31 жовтня у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса.

Постанова, яку підготували голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко та голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко, отримала реєстраційний номер 5292.

Оновлено. Громадський рух "Чесно" повідомив, що на вулицях Харкова уже почали проводити соцопитування щодо електоральних симпатій.

"У моделюванні першого туру пропонують обрати з-поміж Ігоря Терехова, Михайла Добкіна, Юлії Світличної, Олександра Фельдмана, Олега Абрамічева, Володимира Скоробагача та Євгена Мураєва. У моделюванні другого туру соціологи пропонують 2 варіанти вибору: поміж Тереховим та Добкіним, а потім між Добкіним та Світличною", - йдеться у повідомленні.

Кернес переміг на виборах мера Харкова 25 жовтня та заочно набув повноважень міського голови 9 грудня, перебуваючи на лікуванні в Німеччині. Через кілька днів, 16 грудня 2020 року, Кернес помер.

31 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів, а 24 лютого міська рада ухвалила та направила в Раду рішення про припинення повноважень Кернеса.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодився з пропозиціями Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України щодо позитивного вирішення цього питання і вважає за доцільне призначити позачергові вибори Харківського міського голови", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.