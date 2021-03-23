У СБУ ліквідують управління "К"

Служба безпеки України повинна ліквідувати Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, відоме як управління "К", у зв'язку зі створенням Бюро економічної безпеки.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, коментуючи підписання закону про БЕБ президентом Володимиром Зеленським.

Також буде ліквідовано Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

"Підписано Закон про БЕБ, чи значить це, що ліквідують Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ — Управління К? Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ? Так", - написала Безугла.

Відповідно до закону про національну безпеку СБУ стає державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку України.

Нагадаємо, що в кінці січня Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

У ньому розмежовано контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність спецслужби, а також суттєво обмежується правоохоронна діяльність СБУ.