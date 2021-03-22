Зловмисники привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах та операції з криптовалютами.

У Києві кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, яке виманило в українців майже 5 млн доларів США. Зловмисники привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах та операції з криптовалютами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки зареєстрували за кордоном низку юридичних осіб. Їх назви були співзвучні з відомими міжнародними фондовими біржами та брокерськими компаніями. Вони орендували офіси для зустрічей з потенційними інвесторами і створили псевдоплатформи в інтернеті.

У мережі зловмисники імітували проведення електронних торгів, а в "особистих кабінетах" вкладників відображались графіки зростання вартості криптовалют та акцій цінних паперів.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили беззаперечні докази протиправної діяльності.

Організатору незаконної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства в особливо великих розмірах. Наразі судом вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Викриття протиправної схеми проводилось спільно з СУ ГУ Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України у черговий раз закликає громадян бути пильними та не вкладати власні кошти у неперевірені та підозрілі інвестиційні фонди та фінансові біржі, які пропонують надприбутки у короткі строки.