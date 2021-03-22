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Суддя з Закарпаття отримав 5 років за хабар у 15 тисяч гривень

У обвинуваченого є можливість подати апеляцію.

Суддя з Закарпаття отримав 5 років за хабар у 15 тисяч гривень
Фото: Вищий антикорупційний суд

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у понеділок, 22 березня, ухвалила вирок судді Міжгірського районного суду Закарпатської області Андрію Гайдуру.

Його визнали винним у хабарництві та засудили до 5 років позбавлення волі.

"Суд ухвалив Гайдура Антона Юрійовича визнати винним у пред'явленому обвинуваченню за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна", - оголосила рішення суддя Леся Федорук.

Строк відбування покарання почнеться після набуття вироком законної сили. У судді є 30 днів на його оскарження.

До набрання вироком законної сили суддя буде знаходитися під запобіжним заходом у виді застави 168 тис. гривень.

Суддя Гайдур працює суддею Міжгірського районного суду з 1996 року. Гайдура призначив ще президент Леонід Кучма, а у 2001 році Верховна Рада обрала його суддею безстроково. 

У лютому 2020 року суддю Гайдура затримали після отримання 15 тисяч гривень за задоволення цивільного позову фізичної особи. Гроші знайшли в службовому кабінеті в картонній коробці з-під пластиліну.

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