Колишній депутат Київської облради втік після вироку ВАКС

Бориспільський відділ поліції оголосив у розшук колишнього депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія.

Про це повідомив "Центр протидії корупції" з посиланням на розшуковий реєстр МВС.

Влітку 2020 року Вищий антикорупційний суд визнав Мефодія винним у зловживанні впливом з вимаганням неправомірної вигоди (частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком у 5 років.

В січні 2021 року апеляційна палата ВАКС пом'якшила вирок, призначивши Мефодію остаточне покарання у вигляді 2 років 6 місяців реального позбавлення волі.

Змінений вирок набрав чинності з моменту проголошення ухвали апеляційного суду, але посадити депутата не змогли.

Після рішення апеляції Мефодій зник.

Нагадаємо, що колишнього депутата судили за отримання хабаря у розмірі 5 тис. доларів за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця.

Мефодій представляв Радикальну партію Олега Ляшка.