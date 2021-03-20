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Шевченківський райсуд Києва арештував майно та 100% акцій “Мотор Січі”

Майно передано в управління АРМА з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

Шевченківський райсуд Києва арештував майно та 100% акцій “Мотор Січі”
Фото: пресслужба СБУ

Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ “Мотор Січ”.

Про це інформує пресслужба СБУ.

“За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо “Мотор Січі” за двома напрямами.

Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

“Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української “Мотор Січі” – питання національної безпеки”, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Державне підприємство АТ “Мотор Січ” продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень, зазначили у СБУ.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо,11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор-Січ" у державну власність. Інвестори підприємства при цьому отримають компенсації.

4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодувати 3,5 мільярди доларів (пізніше сума позову збільшилася до 3,6 мільярда доларів). На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще у 2016 році домовилися з власником "Мотор Січі" В'ячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.

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